



Фонд Джорджа Клуни добивается выдачи ордеров на арест пропагандистов из РФ

Фонд Джорджа Клуни намерен добиться выдачи ордеров на арест российских пропагандистов, которые работают в Европе.



По данным издания "Голос Америки", об этом сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат.



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"Я думаю, что роль российской пропаганды в этой войне очень значима, и, в частности, в том, что российские солдаты совершают в Украине военные преступления. Что же касается готовности российского общества воспринимать эту пропаганду – я полагаю, что семена этой пропаганды падали в эту почву многие годы", - рассказала она.



По словам Нейстат, журналисты, в отношении которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело.



"В отличие от российских военных и даже их командиров, эти пропагандисты склонны путешествовать за границу, у некоторых из них есть виды на жительство, родственники и собственность в разных странах. Они вообще передвигаются по миру гораздо больше, чем обычные военные преступники. И если ордер на их арест выписан, то в принципе любая европейская страна является членом Европола, и это становится ордером на уровне Европола. То есть, в любой европейской стране, по идее, они могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело в соответствии с той же универсальной юрисдикцией", - пояснила она.