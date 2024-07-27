



Литва готовит планы массовой эвакуации на случай российского вторжения

Государство-член НАТО Литва разрабатывает планы массовой эвакуации мирного населения в рамках подготовки к возможному началу войны, сообщило министерство внутренних дел страны.



Эти меры являются последними, принятыми членами военного альянса НАТО для защиты от потенциального нападения России. Напряженность между Россией и НАТО возросла во время вторжения президента Владимира Путина в Украину.



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Москва обвинила альянс в участии в войне, поскольку он предоставил Киеву военную помощь и оружие, а российские официальные лица в ответ объявили о нанесении ударов странам-членам альянса.



В ответ страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — подписали в январе соглашение о создании общей линии обороны с "элементами антимобильной инфраструктуры" для укрепления восточной границы НАТО с Россией и союзником Путина, Белоруссией.



Общественная телекомпания LRT сообщила, что Министерство внутренних дел Литвы заявило, что власти должны быть готовы переселить четверть населения страны, составляющего 2,6 миллиона человек, отдавая приоритет беременным женщинам, семьям с маленькими детьми и людям с ограниченными возможностями. Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что она связалась с соседними странами по поводу планов, которые также должны включать международные переводы. 5 июля мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обозначил некоторые другие меры, которые позволят стране защитить мирное население в случае нападения, в том числе развитие сети убежищ.



"В случае воздушной опасности жители Вильнюса смогут укрыться от возможных шрапнели", - сказал он. Бенкунскас сообщил, что местные власти также работают над установкой предупреждающих сирен. "Цель сирен уже много лет ясна: это звуковой сигнал, издаваемый в открытых общественных местах для предупреждения об опасности", - сказал мэр. "На сегодняшний день в городе Вильнюс установлена 41 предупредительная сирена. Они покрывают примерно тридцать процентов территории города".



Мэр также подчеркнул важность готовности к множеству сценариев. "Например, что нам делать, если у нас разбомбили мосты? Если у нас есть случай диверсии, когда дорожно-транспортное происшествие вызвано намеренно, кто должен отреагировать и исправить это, чтобы транспортные потоки не прерывались", - спросил он. "Очень важна организационная работа, кто и какие алгоритмы должен реализовать, чтобы все прошло гладко, и жители Вильнюса могли покинуть Вильнюс в течение нескольких десятков часов, если будет такая необходимость", - добавил Бенкунскас.



