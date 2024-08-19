



ООН: насилие в отношение гуманитарных работников неприемлемо

Организация Объединенных Наций осудила насилие в отношении гуманитарных работников.



В ООН назвали это неприемлемым.



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"Нормализация насилия в отношении гуманитарных работников и отсутствие ответственности неприемлемы, безответственны и чрезвычайно вредны для гуманитарных операций", — сказала исполняющая обязанности директора Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джойс Мсуйя.



По ее словам, в прошлом году в 33 странах мира погибли 280 сотрудников гуманитарных организаций. 2023-й стал "самым смертоносным годом» за всю историю мирового гуманитарного сообщества.



По данным ООН, более половины смертей - 163 - пришлись на Газу в течение первых трех месяцев войны. Далее по статистике идет Судан. В первую десятку также вошли Израиль и Сирия - по семь смертей в каждой стране, а также Эфиопия и Украина - по шесть смертей, Сомали - пять; в Мьянме и Демократической Республике Конго - по четыре.