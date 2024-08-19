



Атаки Украины на территорию России могут изменить ход войны, – сенатор США

Решение Украины атаковать российскую территорию может существенно повлиять на развитие текущего конфликта. Такое мнение высказал сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли в эфире CBS.



Политик подчеркнул, что действия Украины вызвали значительные перемены в конфликте: "130 тысяч россиян были вынуждены покинуть свои дома. На данном этапе этого конфликта, украинцы сделали нечто непредсказуемое, что может действительно изменить ход войны", пишет Politico.



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Ранее существовали опасения, что расширение войны на территорию России может привести к региональному или глобальному конфликту. Однако, по словам Келли, украинские атаки на Курскую область РФ привели к тому, что война зашла в новый этап, в то время как российское наступление на востоке Украины зашло в тупик.



Отвечая на вопрос о том, устраивает ли его использование американского оружия на российской территории, Келли отметил: "Это моя позиция. Украинцы подверглись незаконному нападению со стороны Владимира Путина. Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение, и я думаю, что украинцы не намерены удерживать российскую территорию долго. Но это действительно отбросило Путина назад."



Сенатор добавил, что США должны продолжать помогать Украине оружием. Он также отметил, что атаки Украины должны показать россиянам, что Путин не является тем защитником, за которого себя выдает.



В то же время исследователи американского Института изучения войны (ISW) считают, что ни одна операция – ни наступление украинцев в Курской области, ни действия россиян на востоке Украины – не приведет к завершению войны.



ISW ссылается на данные исследования "Украина и проблема возобновления маневра в современной войне" от Фредерика и Кимберли Каган, в котором говорится, что ни Украина, ни Россия не могут провести решающие операции – оба государства вынуждены проводить последовательные операции с ограниченными целями.



Доклад отмечает, что рано оценивать влияние текущих украинских и российских наступлений. Эффективные операции требуют продуманного планирования, поскольку оборонительные позиции обеих сторон затрудняют достижение стратегических целей. Оперативные паузы могут дать возможность противнику перехватить инициативу.



В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что, учитывая ограничения на использование дальнобойного оружия против России, необходимо сосредоточиться на освобождении пограничных территорий от российского военного контингента.