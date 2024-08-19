



Зеленский: РФ угрожает радиационной безопасности всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил об угрозах присутствия россиян на крупнейшей в Европе атомной электростанции.



По словам украинского лидера, РФ контролирует Запорожскую АЭС уже более двух лет.



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"Неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира. Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС", - отметил Зеленский.



По его словам, только возвращение ЗАЭС под контроль Украины будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и возвращение ситуации вокруг станции к нормальному состоянию.



"В течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов, и так будет и дальше, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС", - добавил он.



