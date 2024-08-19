



Сырский обманул российскую разведку, а ВСУ изменили ход войны, – Economist

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области России, начавшаяся 6 августа, продолжается уже почти две недели, сообщает журнал The Economist. Однако изначальные планы могли быть иными, так как Украина рассматривала несколько стратегических сценариев.



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По данным издания, среди возможных стратегий были удары по слабым точкам российской обороны: Брянская область, Курская область, комбинированный удар в обоих регионах или более масштабная операция. Генерал ВСУ Александр Сырский тщательно скрывал свои планы, делясь ими только с ограниченным кругом генералов и сотрудников служб безопасности, включая личные переговоры с президентом Владимиром Зеленским.



Армейская разведка действовала самостоятельно, не прибегая к помощи Главного управления разведки (ГУР МО Украины) до поздних стадий подготовки операции. Западные союзники также не были информированы о планах, что позволило ВСУ начать атаку до того, как россияне смогли подготовиться.



Сырский использовал тактику дезинформации, скрыв прибытие опытных дивизий под видом подготовки к защите от предполагаемого российского нападения на Сумы. Параллельно в украинских СМИ распространялась информация о скором вторжении РФ.



"Ротация произошла за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу", – заявил источник The Economist.



Солдаты начали подозревать масштаб операции в начале августа, когда им выдали новое снаряжение, включая каски с встроенными наушниками и штурмовые винтовки. Учения проводились на макетах, представляющих российские деревни, что указывало на подготовку ко второй волне атаки.



Главнокомандующий Сырский сохранил значительное количество атакующих сил для второй волны, что, возможно, объясняет первоначальное недооценивание серьезности прорыва российской стороной.



16 августа ВСУ уничтожили мост через реку Сейм возле Глушкова в Курской области. 18 августа россияне сообщили о разрушении еще одного моста, на этот раз у села Зване. Уничтожение этих мостов и потенциального третьего может позволить украинской армии расширить контроль над российской территорией и затруднить логистику и оборону россиян.



Как сообщал Mignews, о том, что решение Украины атаковать российскую территорию может существенно повлиять на развитие текущего конфликта, ранее заявил и сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.