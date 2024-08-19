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Президент Алжира пообещал Газе три новых полевых госпиталя
19.08.2024 12:57 Алина Груднева

Президент Алжира пообещал Газе три новых полевых госпиталя


Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал Газе три новых полевых госпиталя.

По его словам, алжирская армия построит их за 20 дней с момента открытия КПП "Рафиах".

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"Армия будет готова, как только откроются границы. Алжир готов отправить сотни врачей в Газу и помочь восстановить то, что разрушила "оккупация", - сказал он.

Обещание Теббуна, судя по всему, связано с его предвыборной кампанией. Он баллотируется на второй срок. Президентские выборы в Алжире запланированы на 7 сентября.

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