Президент Алжира пообещал Газе три новых полевых госпиталя
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал Газе три новых полевых госпиталя.
По его словам, алжирская армия построит их за 20 дней с момента открытия КПП "Рафиах".
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"Армия будет готова, как только откроются границы. Алжир готов отправить сотни врачей в Газу и помочь восстановить то, что разрушила "оккупация", - сказал он.
Обещание Теббуна, судя по всему, связано с его предвыборной кампанией. Он баллотируется на второй срок. Президентские выборы в Алжире запланированы на 7 сентября.