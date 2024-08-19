



Заморозка помощи Украине: обвалились акции оборонных компаний Германии

Акции оборонных компаний Германии обвалились после того, как стало известно, что дополнительная помощь Украине не прописана в государственном бюджете страны.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, акции Rheinmetall обвалились на 3%. Акции производителя радаров для системы ПВО IRIS-T Hensoldt рухнули на 6%, а производителя танковых коробок передач Renk - на 4%.



Накануне газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о том, что немецкий Минфин не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений по приказу канцлера Олафа Шольца.