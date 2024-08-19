



Почему Украина разрушает мосты в Курской области?

Российские официальные лица заявили, что в Курской области был атакован третий мост, что вызвало опасения у московских военных блогеров, что войска могут оказаться в ловушке



Украина повредила или разрушила три моста в Курской области России, пытаясь закрепить позиции, завоеванные в ходе амбициозного трансграничного наступления, и перекрыть снабжение войск РФ.



Первый мост был разрушен в пятницу, 16 августа, в деревне Глушково, примерно в 12 километрах к западу от расположения украинских войск на территории России.



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Второй был уничтожен в субботу, 17 августа, в селе Званное, еще в восьми километрах к западу.



Третий мост, предположительно разрушенный в воскресенье вечером, 18 августа, находится в деревне Карыж, в четырех километрах к западу.



Все три моста проходят через реку Сейм, протекающую через Курскую область. Если Украина подтвердит уничтожение третьего моста, это будет означать, что российские силы теперь зависят от получения военной техники через временный понтонный мост, считают аналитики.



Целью нападения на эти мосты является перерезание российских линий снабжения и окружение войск РФ.



