



Британский дипломат ушел в отставку из-за продажи оружия Израилю

Британский дипломат, работающий в Ирландии, подал в отставку из-за продажи оружия Израилю, заявив, что министерство иностранных дел Великобритании "может быть соучастником военных преступлений".



В Интернете появились снимки его письма с просьбой об отставке, разосланного коллегам. Марк Смит, работавший в британском посольстве в Дублине, написал, что "нет никакого оправдания продолжающимся продажам оружия Израилю со стороны Великобритании".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Смит, который называет себя экспертом в области политики продажи оружия, был вторым секретарем, занимавшимся "борьбой с террором" - относительно младшей должностью в Министерстве иностранных дел (FCDO).



В своем последующем заявлении Смит сообщил, что он "написал министру иностранных дел письмо, в котором сообщил об отставке и призвал его срочно пересмотреть подход Великобритании к ситуации в Газе", сообщает BBC.



"Каждый день мы становимся свидетелями явных и неоспоримых примеров военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права в Газе, совершаемых государством Израиль", - написал Смит в письме об отставке.

