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Иран: мы приветствуем любые усилия по достижению прекращения огня в Газе
19.08.2024 17:30 Алина Груднева

Иран: мы приветствуем любые усилия по достижению прекращения огня в Газе

Иран приветствует любые "справедливые и искренние" усилия по достижению прекращения огня в Газе.

Такое заявление обнародовало министерство иностранных дел Исламской Республики.

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"Мы не стремимся к эскалации ситуации в регионе и поддерживаем усилия по прекращению огня в Газе", - сказано в заявлении.

По данным иранского МИДа, теперь все зависит от США. Уточняется, что Вашингтон должен доказать серьезность намерений относительно достижения прекращения огня в Газе и окончания войны.

"У США есть возможность остановить боевые действия", - добавили в ведомстве.

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