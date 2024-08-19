



Иран: мы приветствуем любые усилия по достижению прекращения огня в Газе

Иран приветствует любые "справедливые и искренние" усилия по достижению прекращения огня в Газе.



Такое заявление обнародовало министерство иностранных дел Исламской Республики.



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"Мы не стремимся к эскалации ситуации в регионе и поддерживаем усилия по прекращению огня в Газе", - сказано в заявлении.



По данным иранского МИДа, теперь все зависит от США. Уточняется, что Вашингтон должен доказать серьезность намерений относительно достижения прекращения огня в Газе и окончания войны.



"У США есть возможность остановить боевые действия", - добавили в ведомстве.