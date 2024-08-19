



ПА направила официальный запрос с просьбой разрешить Аббасу посетить Газу

ПА направила Израилю просьбу разрешить президенту ПА Махмуду Аббасу посетить Газу в ближайшее время - то, что он пообещал сделать во время визита в Турцию на прошлой неделе.



Согласно новостному сообщению Walla, генеральный секретарь ООП Хусейн аль-Шейх направил письмо советнику по национальной безопасности Цахи Анегби с официальным запросом и просьбой разрешить Аббасу въезд в анклав через контрольно-пропускной пункт со стороны Израиля, а не через Рафиаха со стороны Египта.



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В сообщении говорится, что Аббас ожидает, что просьба будет отклонена, и затем использует отказ для дальнейшей критики Израиля.

