ПА направила официальный запрос с просьбой разрешить Аббасу посетить Газу
ПА направила Израилю просьбу разрешить президенту ПА Махмуду Аббасу посетить Газу в ближайшее время - то, что он пообещал сделать во время визита в Турцию на прошлой неделе.
Согласно новостному сообщению Walla, генеральный секретарь ООП Хусейн аль-Шейх направил письмо советнику по национальной безопасности Цахи Анегби с официальным запросом и просьбой разрешить Аббасу въезд в анклав через контрольно-пропускной пункт со стороны Израиля, а не через Рафиаха со стороны Египта.
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В сообщении говорится, что Аббас ожидает, что просьба будет отклонена, и затем использует отказ для дальнейшей критики Израиля.