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США оказывают давление на Египет для размещения войск в Газе
19.08.2024 15:44 MIGnews.com

США оказывают давление на Египет для размещения войск в Газе

Высокопоставленные официальные лица США в настоящее время находятся в Каире, оказывая давление на египетское правительство с целью размещения египетских войск в Газе в рамках соглашения о прекращении огня и обмене пленными, сообщает Kan News.

Египетский источник сообщил, что Каир отказывается обсуждать вариант отправки своих войск в Газу и требует, чтобы сначала было заключено соглашение о прекращении огня, а также обязательство Израиля решить "палестинский вопрос".
 

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