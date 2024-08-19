



США оказывают давление на Египет для размещения войск в Газе

Высокопоставленные официальные лица США в настоящее время находятся в Каире, оказывая давление на египетское правительство с целью размещения египетских войск в Газе в рамках соглашения о прекращении огня и обмене пленными, сообщает Kan News.



Египетский источник сообщил, что Каир отказывается обсуждать вариант отправки своих войск в Газу и требует, чтобы сначала было заключено соглашение о прекращении огня, а также обязательство Израиля решить "палестинский вопрос".

