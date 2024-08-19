



У берегов Сицилии затонула роскошная яхта - 1 погибший и 6 пропавших без вести

Роскошная суперяхта-парусник с иностранными туристами перевернулась и затонула у берегов Сицилии в плохую погоду рано утром в понедельник, 19 августа. Было найдено одно тело, шесть человек пропали без вести, а 15 человек были спасены, сообщили власти.



По данным итальянской береговой охраны, на судне Bayesian длиной 56 метров под британским флагом находился экипаж из 10 человек и 12 пассажиров с британским, американским и канадским гражданством.



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Первоначально было спасено пятнадцать человек, которые были доставлены на берег в Портичелло. Одно тело было найдено около места крушения, но шесть других числятся пропавшими без вести, сказал Лука Кари, представитель итальянской пожарно-спасательной службы.



