



Колумбия запретила экспорт угля в Израиль

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запрете экспорта угля в Израиль.



Он подписал соответствующую меру, одобренную правительством страны.



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"Из колумбийского угля они делают бомбы, чтобы убивать детей Палестины", - сказал Петро.



Изначально о планах запретить экспорт угля в Израиль президент Колумбии объявлял еще 8 июня этого года.



Террористическая организация ХАМАС осталась довольна этим решением, приветствовав соответствующий шаг.