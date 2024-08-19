Колумбия запретила экспорт угля в Израиль
Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запрете экспорта угля в Израиль.
Он подписал соответствующую меру, одобренную правительством страны.
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"Из колумбийского угля они делают бомбы, чтобы убивать детей Палестины", - сказал Петро.
Изначально о планах запретить экспорт угля в Израиль президент Колумбии объявлял еще 8 июня этого года.
Террористическая организация ХАМАС осталась довольна этим решением, приветствовав соответствующий шаг.
Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina https://t.co/YXqGFSoKC0— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2024