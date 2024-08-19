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Колумбия запретила экспорт угля в Израиль
19.08.2024 08:29 Алина Груднева

Колумбия запретила экспорт угля в Израиль

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запрете экспорта угля в Израиль.

Он подписал соответствующую меру, одобренную правительством страны.

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"Из колумбийского угля они делают бомбы, чтобы убивать детей Палестины", - сказал Петро.

Изначально о планах запретить экспорт угля в Израиль президент Колумбии объявлял еще 8 июня этого года.

Террористическая организация ХАМАС осталась довольна этим решением, приветствовав соответствующий шаг.

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