



В Германии обновили перечень переданной Украине техники

Правительство Германии предоставило обновленный перечень переданной Украине в рамках военной помощи техники.



В него вошли системы ЗРК IRIS-T SLS.



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Кроме того, Германия передала Украине 14 тысяч 155-мм боеприпасов, 10 надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями и средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.



Помимо прочего, в перечень вошли 6 высокомобильных инженерных экскаваторов, бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями, 55 тысяч аптечек, 700 штурмовых винтовок MK 556, 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом и 50 винтовок CR 308.



Соответствующий список немецкое правительство обнародовало после того, как накануне появилась информация о том, что Минфин Германии не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений.