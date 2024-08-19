



Литва: РФ угодила в ловушку

Россия и Владимир Путин в частности угодили в ловушку на фоне успешного продвижения украинских сил в Курской области.



Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Литвы, посол в Швеции Линас Линкявичюс.



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Он напомнил, что украинцы успешно пополняют на территории РФ "обменный фонд".



"Призывники в Курской области сдаются в плен тысячами, потому что хотят жить. Тысячи солдат регулярных войск вот-вот попадут в окружение, и никому до них нет дела. Все происходит строго по плану Путина, которого просто не существует", - считает он.