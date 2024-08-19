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ЧП на борту: в Польше самолет совершил аварийную посадку
19.08.2024 11:35 Алина Груднева

ЧП на борту: в Польше самолет совершил аварийную посадку

В понедельник, 19 августа, в варшавском аэропорту имени Шопена самолет совершил аварийную посадку.

По данным TVP Warszawa, он летел в Ларнаку.

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На борту самолета находились около 230 пассажиров. К счастью, борт благополучно приземлился, никто не пострадал.

"Самолет Wizz Air из Варшавы в Ларнаку вернулся в аэропорт Шопена. Примерно в семь утра он безопасно и незапланированно приземлился с помощью служб аэропорта", – сообщила пресс-секретарь аэропорта имени Шопена Анна Дермонт.

Причиной аварийной посадки стал обморок пилота. Аварийные службы прибыли на место происшествия, чтобы обеспечить безопасность самолета.

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