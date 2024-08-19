



В РФ готовят почву для блокировки Telegram

Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе популярного мессенджера Telegram.



По данным порталов "Сбой.рф" и Downradar, россияне не могли зайти в приложение без VPN.



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По большей части с такой проблемой столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.



По мнению главы Общества защиты интернета и создателя Telegram-канала "ЗаТелеком" Михаила Климарева, вероятно, российские власти проводят тесты, готовя почву к полной блокировке мессенджера на территории РФ.



Он подчеркнул, что об этом может свидетельствовать тот факт, что платформа не работала именно в России, а в сервиса Downdetector и вовсе не было данных по поводу неполадок.