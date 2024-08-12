



Ключ к решению климатического кризиса: что спасет планету

Нашу планету от климатического кризиса могут спасти старые деревья.



По данным портала PHYS.org, об этом свидетельствуют результаты исследования Бирмингемского университета.



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Ученые выяснили, что старые деревья реагируют на повышение уровня углекислого газа в земной атмосфере посредством увеличения древесиной массы. Эксперимент проводился в 180-летнем лесу, где растут 26-метровые английские дубы.



Исследователи изучили шесть деревьев диаметром 30 метров. Они обнаружили, что воздействие повышенного на 40% уровня парниковых газов привело к увеличению производства древесины на 9,8% за 7 лет. Это навело их на мысль, что старые леса, вопреки противоположной теории, играют ключевую роль в борьбе с климатическим кризисом.