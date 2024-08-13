



Памела Андерсон призналась, почему отказалась от блеска Голливуда

Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон начала новую и тихую жизнь, покинув Голливуд.



В интервью журналу Better Homes and Gardens перед выходом ее кулинарной книги знаменитость призналась, что хотела бросить вызов идее о красоте и масках, которые вынуждены натягивать на себя люди.



Памела напомнила, что отказалась от макияжа, что стало началом ее новой жизни.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это было началом того, как я отпустила тот образ, с которым меня всегда ассоциировали. Что это за мультяшный персонаж, которого я создала? Хорошо, это было весело. Но я больше не тот человек", - призналась она.



По словам Андерсон, как только она сняла с себя маску персонажа из Playboy, мир для нее заиграл новыми и совершенно другими красками. Сейчас она наслаждается тихой и размеренной жизнью в своем доме в Ванкувере.



"Хотя я устраивала все эти званые ужины и готовила все эти блюда для семьи и своих детей, это не было тем, что было видно публично. Но я также играла в образ, который был создан вокруг меня. Я рада, что я все это сделала. Но я счастлива от того, где я сейчас. Я думаю, самое главное, что я прошла через все это. И теперь это такое облегчение, что я могу быть собой и наслаждаться этим временем", - отметила Андерсон.