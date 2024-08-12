



Светличная отказалась лечить рак, - СМИ

Советская и российская актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию.



Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.



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Уточняется, что недавно проведенная биопсия показала признаки растущей злокачественной опухоли, которая поражает ткани.



Светличная страдает от сильных болей в голове, ушах и горле, а также испытывает слабость. Также у нее начало садиться зрение.



По словам источников, она заявила, что не хочет лечиться из-за риска ухудшения самочувствия.