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Светличная отказалась лечить рак, - СМИ
12.08.2024 12:52 Алина Груднева

Светличная отказалась лечить рак, - СМИ

Советская и российская актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

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Уточняется, что недавно проведенная биопсия показала признаки растущей злокачественной опухоли, которая поражает ткани.

Светличная страдает от сильных болей в голове, ушах и горле, а также испытывает слабость. Также у нее начало садиться зрение.

По словам источников, она заявила, что не хочет лечиться из-за риска ухудшения самочувствия. 

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