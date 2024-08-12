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У дочери Киры Найтли - неизлечимое расстройство
12.08.2024 13:22 Алина Груднева

У дочери Киры Найтли - неизлечимое расстройство

Знаменитая голливудская актриса Кира Найтли призналась, что у ее дочери диагностировано неизлечимое расстройство.

Соответствующее признание она сделала в подкасте Ruthie's Table 4.

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Речь идет о дислексии, от которой сама Кира страдала в детстве. Актриса отметила, что даже сейчас сталкивается с определенными сложностями из-за расстройства.

"Мне до сих пор очень сложно читать с листа. Текст буквально прыгает, но я записываю его, слушаю, и слушаю снова. Так я его запоминаю. Теперь у моего ребенка дислексия. Она делает то же самое, а ее память просто невероятная", - отметила Найтли.

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