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Трамп резко обозвал Харрис в частных беседах, - NY Times
12.08.2024 14:27 Алина Груднева

Трамп резко обозвал Харрис в частных беседах, - NY Times

Кандидат в президенты США от Республиканской партии обозвал Камалу Харрис в частных разговорах, используя уничижительный термин в адрес женщин.

Об этом сообщает газета New York Times. 

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Утверждается, что как минимум в двух частных беседах он обозвал Харрис "с**ой". В отчете цитируются два источника, говоривших на условиях анонимности.

В команде Трампа уже успели опровергнуть соответствующее сообщение.

"Это не то название, что Трамп использовал для описания Камалы, и это не то, как предвыборный штаб будет ее характеризовать", - ответил представитель предвыборного штаба Стивен Чанг. 

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