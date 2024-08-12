



Трамп резко обозвал Харрис в частных беседах, - NY Times

Кандидат в президенты США от Республиканской партии обозвал Камалу Харрис в частных разговорах, используя уничижительный термин в адрес женщин.



Об этом сообщает газета New York Times.



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Утверждается, что как минимум в двух частных беседах он обозвал Харрис "с**ой". В отчете цитируются два источника, говоривших на условиях анонимности.



В команде Трампа уже успели опровергнуть соответствующее сообщение.



"Это не то название, что Трамп использовал для описания Камалы, и это не то, как предвыборный штаб будет ее характеризовать", - ответил представитель предвыборного штаба Стивен Чанг.