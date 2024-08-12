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В обход санкций: сколько иностранной валюты зашло в РФ после начала войны
12.08.2024 21:30 Алина Груднева

В обход санкций: сколько иностранной валюты зашло в РФ после начала войны

После начала полномасштабной войны против Украины в РФ поступило свыше 2 млрд долларов в иностранной валюте в обход санкций.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на таможенные данные.

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В частности, в РФ из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов было ввезено около 2,27 млрд в долларах и евро в период с марта 2022 года по декабрь 2023. 

В более половины случаев установить страну происхождения валюты журналисты не смогли.

Данные свидетельствуют о всплеске импорта наличных перед вторжением, в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Тогда в Россию ввезли банкнот на 18,9 млрд долларов.

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