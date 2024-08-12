



Эстония увеличит расходы на оборону

Расходы Эстонии на оборону с 2026 года вырастут до 4% от ВВП.



Такое заявление в интервью изданию Die Welt сделал министр обороны страны Ханно Певкур.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он объявил, что Эстония продолжает наращивать расходы на оборону.



"Эстония с 2026 года будет тратить на оборону около 4% ВВП. Не так давно мы договорились о новом "налоге на безопасность", который, за некоторыми исключениями, будет вносить каждый налогоплательщик", - отметил он.



Министр ожидает, что другие союзники по НАТО примут аналогичные меры.