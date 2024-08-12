Эстония увеличит расходы на оборону
Расходы Эстонии на оборону с 2026 года вырастут до 4% от ВВП.
Такое заявление в интервью изданию Die Welt сделал министр обороны страны Ханно Певкур.
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Он объявил, что Эстония продолжает наращивать расходы на оборону.
"Эстония с 2026 года будет тратить на оборону около 4% ВВП. Не так давно мы договорились о новом "налоге на безопасность", который, за некоторыми исключениями, будет вносить каждый налогоплательщик", - отметил он.
Министр ожидает, что другие союзники по НАТО примут аналогичные меры.