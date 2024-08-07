



США передали предупреждение Турции

США пригрозили Турции последствиями из-за продолжающегося экспорта в РФ американского оборудования.



По данным газеты Financial Times, такое послание передал помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод.



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В частности, США призвали Турцию ограничить торговлю американскими чипами и другими материалами, которые Россия может использовать в военных целях против Украины.



"Нам нужна Турция, чтобы помочь остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Мы должны увидеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как применить последствия к тем, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – отметил Аксельрод.