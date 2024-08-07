



В Дагестане шахматистка отравила соперницу

На первенстве по шахматам в Дагестане шахматистка Амина Абакарова отравила свою соперницу.



По данным российских СМИ, девушка разлила ртуть возле шахматной доски со стороны места Умайганат Османовой.



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Во время турнира сопернице подозреваемой резко стало плохо. Абакарова, которую задержали, сказала другим спортсменкам, что решилась на отравление, чтобы отомстить сопернице за обиду.



Не исключено, что на месть она пошла из-за предыдущей встречи, где победу присудили Османовой.