



Двукратного олимпийского чемпиона из Филиппин ждет не только бесплатная лапша

Филиппинский гимнаст Карлос Юло завоевал свою вторую олимпийскую золотую медаль за два дня, став всего лишь вторым спортсменом, который принес своей стране главную награду Игр.



Квартира с тремя спальнями, тысячи долларов и пожизненная бесплатная лапша рамэн — вот лишь некоторые из множества подарков, которыми правительство и местные бренды пообещали наградить 24-летнего спортсмена за его исторические победы в вольных упражнениях и опорном прыжке среди мужчин.



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Правительство Филиппин выплатит гимнасту 10 миллионов филиппинских песо (173 300 долларов США) — награду, обещанную любому обладателю золотой медали, а компания по недвижимости пообещала ему полностью меблированную квартиру с тремя спальнями в McKinley Hill, крупнейшем кондоминиуме в столичном районе Манилы.



Палата представителей пообещала выделить Юло дополнительно 6 миллионов песо в качестве денежного поощрения, а спикер нижней палаты Фердинанд Мартин Ромуальдес назвал его "спортивным героем" и "национальным достоянием".



Даже медицинские клиники и университеты расстелили красную дорожку для национального героя: гастроэнтеролог предложил Юло бесплатные консультации и колоноскопии на всю жизнь, а Университет Минданао пообещал бесплатные университетские кредиты.



И, конечно же его также ждут пожизненные запасы лапши быстрого приготовления , макарон с сыром и жареной курицы, предлагаемые различными сетями ресторанов.

