



Американка повторила рекорд на Олимпиаде по количеству золотых медалей

Американская пловчиха Кэти Ледеки повторила рекорд на Олимпийских играх в Париже среди женщин по количеству золотых медалей.



В субботу спортсменка заняла первое место в заплыве на 800 метров вольным стилем.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Для Ледеки это уже четвертая награда на нынешней Олимпиаде, и девятое олимпийское золото в карьере. А в общей сложности у американки уже есть 14 медалей: 9 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая.



В финальном заплыве на 800 метров серебро получила австралийка Ариарне Титмус, а бронзу завоевала Пейдж Мэдден.