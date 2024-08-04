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Американка повторила рекорд на Олимпиаде по количеству золотых медалей
04.08.2024 13:16 Алина Груднева

Американка повторила рекорд на Олимпиаде по количеству золотых медалей

Американская пловчиха Кэти Ледеки повторила рекорд на Олимпийских играх в Париже среди женщин по количеству золотых медалей.

В субботу спортсменка заняла первое место в заплыве на 800 метров вольным стилем.

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Для Ледеки это уже четвертая награда на нынешней Олимпиаде, и девятое олимпийское золото в карьере. А в общей сложности у американки уже есть 14 медалей: 9 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая.

В финальном заплыве на 800 метров серебро получила австралийка Ариарне Титмус, а бронзу завоевала Пейдж Мэдден.

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