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Когда в Украину прибыли первые F-16: раскрыты детали
04.08.2024 14:05 Алина Груднева

Когда в Украину прибыли первые F-16: раскрыты детали

В Украину 10 истребителей F-16 прибыли в конце июля.

Об этом сообщает издание The Economist.

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Ожидается, что Украина получит еще 20 истребителей до конца текущего года. 

"Остальные обещанные так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года", - сообщили журналисты.

Всего Украина, как ожидается, получит порядка 79 истребителей F-16.

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