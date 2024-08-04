



Когда в Украину прибыли первые F-16: раскрыты детали

В Украину 10 истребителей F-16 прибыли в конце июля.



Об этом сообщает издание The Economist.



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Ожидается, что Украина получит еще 20 истребителей до конца текущего года.



"Остальные обещанные так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года", - сообщили журналисты.



Всего Украина, как ожидается, получит порядка 79 истребителей F-16.