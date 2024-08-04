



В Украине впервые показали момент пуска ракет Storm Shadow

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук впервые официально показал момент пуска двух крылатых ракет британского производства Storm Shadow.



Соответствующее видео он опубликовал по случаю дня ВС ВСУ.



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"Битва за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле", - отметил он.



По словам Олещука, за 2,5 года Воздушные Силы ВСУ уничтожили более 8000 воздушных целей россиян. Речь идет о сотнях самолетов и вертолетов, тысячах крылатых ракет и беспилотников.



"Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов. Все это стало возможным благодаря мощной поддержке наших западных партнеров. Благодарю их за сознательную позицию в защите мира и демократии, наших людей", - добавил он.



На кадрах показан запуск Storm Shadow с бомбардировщика Су-24.