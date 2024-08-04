



В результате удара по аэродрому в России уничтожен самолет Су-34, - СМИ

В результате удара по российскому аэродрому Морозовск, который был нанесен 3 августа, уничтожен самолет Су-34.



Соответствующее сообщение распространил паблик "Досье Шпиона".



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Уточняется, что уничтожен также склад с авиационным вооружением. Кроме того, повреждено инженерное оборудование аэродрома, и нанесен удар по пункту управления полетами.



Что примечательно, после атаки дронов в районе аэродрома был введен режим чрезвычайной ситуации.