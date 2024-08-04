



В Бурятии объявлен режим ЧС из-за прорыва дамбы

В Бурятии объявили чрезвычайную ситуацию после прорыва дамбы, из-за которого затопило несколько сел.



Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.



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Из-за паводка прорвало Хонхолойскую дамбу в Мухоршибирском районе, из-за чего под воду ушли федеральная трасса "Улан-Удэ - Чита", а также размыло три моста.



Также затопило множество домов в нескольких селах. Информация о жертвах не поступала.



