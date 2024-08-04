Новости » Спорт
04.08.2024 15:00 Алина Груднева

Олимпиада: отцу спортсменки пришлось доказывать, что она женщина

Отцу алжирской боксерши Иманы Хелиф пришлось доказывать, что его дочь является женщиной.

Ранее на Олимпийских играх разгорелся скандал вокруг нее и еще одной спортсменки. Утверждалось, что в соревнованиях по боксу участвуют женщины с Y-хромосомами.

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На фоне разгоревшегося скандала отцу Хелиф пришлось выступить на телевидении, чтобы защитить свою дочь, которая не прошла гендерный тест.

"Она женщина, у нас есть все доказательства, включая свидетельство о рождении", - сказал он, показав документ, где указано, что спортсменка - женщина.

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