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Американские акции падают из-за опасений замедления роста
06.08.2024 05:30 MIGnews.com

Американские акции падают из-за опасений замедления роста

Фондовые рынки США резко упали вслед за падением в Европе и Азии на фоне роста опасений относительно замедления американской экономики.

Технологический индекс Nasdaq открылся снижением на 6,3% после резкого снижения в конце прошлой недели, но в течение дня отыграл потери.

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Другие основные индексы США также открылись резким падением, в то время как фондовые рынки Европы и Азии рухнули: японский Nikkei 225 упал примерно на 12,4%.

Это произошло после того, как слабые данные по занятости в США вызвали опасения относительно крупнейшей экономики мира.
 

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