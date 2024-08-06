



Глава Пентагона: атака на американскую базу в Ираке - опасная эскалация

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант провели телефонные переговоры.



Стороны обсудили нападение проиранских боевиков на американскую военную базу Аль-Асад в Ираке, в результате которого пострадали пятеро военнослужащих.



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По словам Остина, эта атака представляет собой опасную эскалацию. Он также подтвердил, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке в свете готовящегося нападения Ирана на Израиль.



"Госсекретарь Остин и министр Галант согласились, что нападение на американские войска, размещенные на авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", - сообщили в Пентагоне.



Уточняется, что Остин позвонил коллеге, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США безопасности Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана, "Хезболлы" и других связанных с Ираном группировок.