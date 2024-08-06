В США отказались отложить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отклонил требование отложить вынесение приговора Дональду Трампу по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде.
По данным Reuters, соответствующее ходатайство подавал штат Миссури.
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В документе указывалось, что уголовное дело против Трампа нарушает право избирателей.
Напомним, что кандидат в президенты США от Республиканской партии признан виновным в фальсификации документов с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на молчание об их интимной связи.
По версии Трампа, эти обвинения являются ложными. Вынесение приговора состоится в сентябре.