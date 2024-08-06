



Эрдоган: Турция будет активно участвовать в судебном процессе против Израиля

Турция намерена стать активным участником процесса против Израиля в Международном суде ООН.



Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара будет помогать ЮАР, которая подала соответствующий иск.



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"Наша парламентская делегация по правовым вопросам подаст обращение в суд в Гааге 7 августа для участия в процессе против Израиля о геноциде", - отметил Эрдоган.



Эрдоган пообещал, что Турция сделаем все возможное, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАСом в Газе.