



Евродепутат требует больше оружия для Украины – еще F-16 и Taurus

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала правительства Германии и других стран ЕС увеличить поставки оружия Украине.



Она также подчеркнула необходимость принятия дополнительных мер для повышения эффективности недавно поставленных американских истребителей F-16, сообщает ZDF.



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Штрак-Циммерманн заявила, что поставка F-16 – важный сигнал и поддержка для Украины. Однако Европа должна сделать все возможное для защиты Украины, включая поддержку подразделений ПВО и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от позиции Германии, призвала она.