



Шойгу пожаловался Ирану на Украину

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран, чтобы поговорить про войну РФ против Украины.



По данным российских СМИ, он пожаловался на то, что от Киева не было реакции на выдвинутые Владимиром Путиным "условия" по урегулированию ситуации.



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"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - посетовал он.



По словам Шойгу, он не видит смысла в том, чтобы говорить о Женевской конференции по Украине или Формуле мира, потому что "переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно".



"Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в переговоры по Украине в надежде на утрату ВС РФ инициативы, то глубоко заблуждается", — добавил он.