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Переданные Украине F-16 оснащены израильской электроникой, - СМИ
06.08.2024 13:34 Алина Груднева

Переданные Украине F-16 оснащены израильской электроникой, - СМИ

Переданные Украине истребители F-16 оснащены израильской электроникой.

Об этом сообщает израильское интернет-издание Walla.

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Уточняется, что в истребителях установлены системы, разработанные компаниями Elbit и Rafael. 

В частности, самолеты оснащены системой Litening от Rafael. Речь идет о лазерной системе наведения боеприпасов, которая способна работать в любое время суток. Она оснащена передовыми датчиками, эффективными в сложных погодных условиях. 

"Поставка F-16 Украине позволит ей более эффективно противостоять российской авиации и иранским дронам, а новое оборудование повысит шансы на выживание, в том числе при ударах по российским тылам", - сказано в материале. 

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