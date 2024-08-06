



Переданные Украине F-16 оснащены израильской электроникой, - СМИ

Переданные Украине истребители F-16 оснащены израильской электроникой.



Об этом сообщает израильское интернет-издание Walla.



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Уточняется, что в истребителях установлены системы, разработанные компаниями Elbit и Rafael.



В частности, самолеты оснащены системой Litening от Rafael. Речь идет о лазерной системе наведения боеприпасов, которая способна работать в любое время суток. Она оснащена передовыми датчиками, эффективными в сложных погодных условиях.



"Поставка F-16 Украине позволит ей более эффективно противостоять российской авиации и иранским дронам, а новое оборудование повысит шансы на выживание, в том числе при ударах по российским тылам", - сказано в материале.