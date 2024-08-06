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Олимпиада: в Париже арестован мужчина, пытавшийся сорвать соревнования
06.08.2024 09:50 Алина Груднева

Олимпиада: в Париже арестован мужчина, пытавшийся сорвать соревнования

В Париже арестовали австралийца, пытавшегося сорвать соревнование на Олимпийских играх.

По данным AFP, мужчина попытался выйти на легкоатлетическую дорожку на стадионе "Стад де Франс".

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Это случилось незадолго до начала забега спортсменов на 100 метров.

"Охрана сразу отреагировала. Люди подготовлены, они профессионалы, а полиция делает отличную работу", - сказал президент олимпийского организационного комитета Тони Эстанге.

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