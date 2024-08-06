



В Курской области объявили о попытке прорыва на границе

В российской Курской области объявили о срыве попытки прорыва на границе с Украиной.



По данным Mash, она была совершена утром, 6 августа.



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Утверждалось, будто около 100 вооруженных людей на тяжелой технике пересекли границу, но россияне их якобы отбросили.



"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы", - сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.



Также местные каналы сообщили о сбитии дронов и взрывах. Уточняется, что бои продолжаются.



"По имеющимся первичным данным из нескольких источников, противнику удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию. Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остаётся сложной. Идет обстрел города Суджа", - сообщает канал "Два майора".