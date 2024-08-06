



США успешно уничтожили дроны и ракету хуситов

За последние сутки часа американские военные успешно уничтожили три БПЛА, запущенных с контролируемых хуситами территорий Йемена над Аденским заливом.



Об этом сообщает Центральное командование США.



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"Кроме того, силы CENTCOM успешно уничтожили один БПЛА в контролируемой хуситами зоне Йемена. Отдельно успешно уничтожено одно беспилотное надводное судно хуситов, один беспилотный летательный аппарат и одну противокорабельную баллистическую ракету в Красном море", - сообщили в США.



В CENTCOM пояснили, что дроны и ракета представляли угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе.