Эксперты: на Израиль будет совершено две волны нападений
Западные дипломаты не исключают, что на Израиль будет совершено две волны нападений.
Они считают, что такая вероятность высока.
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"По оценкам, будет волна атак Ирана и волны атак "Хезболлы". Эти атаки будут скоординированы, но не будут начаты одновременно", - считают эксперты.
Ранее генсек "Хезболлы" Хасан Насралла туманно намекнул на то, что атака на Израиль может быть в любой день в ближайшее время.