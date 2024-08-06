



Эксперты: на Израиль будет совершено две волны нападений

Западные дипломаты не исключают, что на Израиль будет совершено две волны нападений.



Они считают, что такая вероятность высока.



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"По оценкам, будет волна атак Ирана и волны атак "Хезболлы". Эти атаки будут скоординированы, но не будут начаты одновременно", - считают эксперты.



Ранее генсек "Хезболлы" Хасан Насралла туманно намекнул на то, что атака на Израиль может быть в любой день в ближайшее время.