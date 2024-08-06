



Трамп обозвал Камалу Харрис "сумасшедшей", прогнозируя "Великую депрессию"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп накинулся с новыми обвинениями в адрес Камалы Харрис.



Он обвинил ее в падении фондового рынка.



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По словам Трампа, акции обвалились из-за того, что Харрис была выдвинута в кандидаты от Демократической партии.



"Конечно, на рынке наблюдается масштабное падение. Камала еще хуже, чем Байден. Рынки никогда не примут эту радикальную левую сумасшедшую. Следующий шаг - Великая депрессия 2024 года! С рынками нельзя играть в игры", - сказал он.