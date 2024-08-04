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Джимми Картер мечтает дожить до 100, чтобы проголосовать за Харрис
04.08.2024 23:28 Алина Груднева

Джимми Картер мечтает дожить до 100, чтобы проголосовать за Харрис

39-й президент США от Демократической партии Джимми Картер мечтает дожить до своего 100 летия и проголосовать на выборах за Камалу Харрис.

Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на его внука.

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"Я попытаюсь приехать только для того, чтобы проголосовать за Камалу Харрис", — сказал он внуку Джейсону.

Джимми Картеру, который страдает от онкологического заболевания, 100 исполнится 1 октября. Всего спустя две недели, 15 октября, в Джорджии, где он сейчас проживает, стартует досрочное голосование на президентских выборах.

Недавно Джейсон Картер сообщил, что состояние его дедушки ухудшилось. По прогнозу внука бывшего президента США, жизнь его деда подходит к концу.
 

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