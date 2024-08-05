



Польза чая для здоровья: что дают разные виды этого напитка

Разные виды чая являются полезными для здоровья, поскольку содержат много определенных веществ, необходимых для организма.



Подробностями об этом популярном напитке поделилась эксперт по правильному питанию и диетолог Светлана Фус .



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"В зеленом чае есть флавоноиды, которые полезны для организма. Они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, улучшают состояние эндотелия сосудов, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний", - пояснила она.



По словам эксперта, травяной чай обладает целым рядом натуральных веществ, которые помогают при определенных состояних. Например, ромашковый расслабляет и помогает уснуть.



В свою очередь, чай с мятой может быть полезен при вздутии. Он используется для снятия спазмов в животе и улучшает пищеварение. Также он расслабляет и успокаивает.



"Чай с имбирем тонизирует, снимает желудочные спазмы и улучшает моторику желудочно-кишечного тракта. Сам корень имбиря является народным средством от простуды. Уменьшает отечность, а иногда и чувство голода. Чай из шиповника содержит аскорбиновую кислоту. Только лучше из него делать настой. Горячая вода разрушает витамин С, который необходим для поддержания иммунитета", - пояснила Фус.



По ее словам, каркаде оказывает жаропонижающее и спазмолитическое действие. Диетолог напомнила, что необходимо употреблять только натуральные напитки, а также обязательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к применению. Также она посоветовала избегать слишком горячих напитков, поскольку это может навредить слизистой. Идеальной температурой считается не более 60 градусов.