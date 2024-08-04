



Меган Маркл - 43: как отмечает герцогиня день рождения

В воскресенье, 4 августа, Меган Маркл исполнилось 43 года.



По данным The New York Post, день рождения она отмечает в очень узком кругу друзей.





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По словам бывшего королевского дворецкого Гранта Харрольда, принц Гарри устроит для любимой жены небольшую вечеринку на открытом воздухе.



"Он джентльмен и хороший повар. Он довольно старомоден в этом смысле", - отметил Харрольд.



Бывший дворецкий не исключил, что парочка в окружении друзей соберется на барбекю. Харрольд добавил, что Гарри позаботится о том, чтобы день рождения Меган хорошо отметили.